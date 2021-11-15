Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 10 месяцев увеличилось на 22%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число зарегистрированных сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-октябре 2021 года превысило 136,8 тыс., что на 22% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Всего с начала текущего года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 136 771 договор мены жилья, на 22% превысив показатель прошлого года за аналогичный период, а также на 16% - результат января-октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в октябре 2021 года на вторичном рынке жилья в Москве зарегистрировано более 14,8 тыс. сделок, это на 1,2% больше, чем в сентябре текущего года. В годовом выражении показатель снизился на 19%, но вырос по отношению к октябрю 2019 года на 18%.

С учетом октября впервые преодолен рубеж в 136 тыс. переходов прав, в 2020 году по итогам 10 месяцев было оформлено порядка 111 тыс. сделок, прокомментировал ситуацию руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "В месячном выражении октябрь текущего года в 1,2 раза уступил прошлому. Но тогда, начиная с сентября, каждый отчетный период мы фиксировали рекорды: москвичи реализовывали отложенный спрос после самоизоляции и спешили оформить квартиры до подорожания", - приводятся его слова в сообщении.