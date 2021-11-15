Чемезов: почти все крупные застройщики заинтересованы в землях "МиГа" на севере Москвы

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Почти все крупные застройщики намерены участвовать в конкурсе на территорию бывшего завода "Миг" площадью почти 60 га на севере Москвы, заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. Стартовая цена площадки была увеличена с 35,5 млрд до 40 млрд рублей, сказал он.

"Мы на днях объявили конкурс, стартовая цена - 40 млрд рублей. Оценочная цена была 35,5 млрд рублей. По просьбе потенциальных инвесторов мы провели ряд мероприятий, которые сделали участок еще привлекательнее, повысив его стоимость до 40 млрд рублей", - пояснил Чемезов. Как говорится в материалах "РТ-Капитала" (входит в Ростех), заявки на конкурс принимаются с 11 ноября по 20 декабря, торги состоятся 22 декабря.

"Сбор заявок только начинается. Но уже сейчас мы видим большой интерес к этой площадке. Почти все крупные девелоперы выражают желание участвовать в конкурсе", - добавил Чемезов.

Ростех намерен направить все средства от продажи на финансовое оздоровление ОАК, поэтому заинтересован в как можно более высокой их цене, подчеркнул глава госкорпорации.

Как сообщили ТАСС в "РТ-Капитале", все участники аукциона должны получить разрешение ФАС на сделку.

По словам главы "РТ-Капитала" Семена Якубова, компания сняла ограничения в части режимов секретности по земельным участкам, вывезла оборудование и производственные мощности, провела предпродажную подготовку.

"В первые же дни экспонирования объекта мы увидели высокий спрос на актив и получили несколько существенных предложений от потенциальных участников по повышению его инвестиционной привлекательности", - отметил Якубов. Победитель сможет оплатить участок в рассрочку: после подписания договора он должен перечислить 11 млрд рублей, оставшуюся часть - в конце I квартала 2022 года.

Отвечая на вопрос о том, что может быть построено на этой земле, Чемезов сказал: "Это уже вопрос к инвесторам. Для нас принципиально, что деньги от продажи пойдут на программу финансового оздоровления ОАК".

Также Чемезов сообщил, что Ростех начинает проектировать офис, в котором разместит все свои конструкторские бюро. "Они будут все в одном здании, на территории "Сухого". Там будут КБ и "Мига", и "Сухого", и "Туполева", и "Яковлева". Будет построено здание, отвечающее самым современным офисным стандартам по комфорту, функциональности, красоте. Хотим, чтобы построили как можно быстрее", - отметил он.

На торги выставлены три земельных участка с расположенными на них зданиями и сооружениями, а также движимым имуществом площадью 57 га в районе метро "Динамо". В материалах торгов указано, что участок имеет вид разрешенного использования для смешанного размещения производственных объектов. Изначально торги со стартовой ценой 35,5 млрд рублей были назначены на 6 декабря.