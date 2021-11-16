Число ипотечных сделок в Москве за 10 месяцев выросло на 29%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве за десять месяцев 2021 года зарегистрировало 103 тыс. ипотечных договора, что на 29% превышает показатель аналогичного периода 2020 года и на 43% - 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"За январь-октябрь Росреестром зафиксирован новый абсолютный рекорд - свыше 103 тыс. договоров. В настоящий момент - это самый внушительный десятимесячный результат за все время статистических наблюдений - за весь прошлый год мы оформили 104 тыс. ипотечных сделок", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В частности, в октябре управление оформило 10,6 тыс. ипотечных сделок, что на 10% больше, чем в сентябре 2021 года, но на 12% меньше, чем в октябре 2020 года. По сравнению с аналогичным месяцем допандемийного 2019 года этот показатель вырос на 33%.

"В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жилье сохраняется на высоком уровне", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба. По данным на 11 ноября, 26,2% от общего объема одобренных кредитов по льготной ипотеке приходится на Москву. За 10 месяцев 2021 года выдано 39,4 тыс. договоров по льготной ипотеке.