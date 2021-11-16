Генпрокурор предложил выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ускорить решение проблем обманутых дольщиков путем выдачи жилищных сертификатов.

"Одним из способов преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Об этом мною доложено главе государства, соответствующие инициативы направлены в правительство. Обращаюсь и к вам, уважаемые депутаты, с предложением рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, предусматривающего внедрение порядка выдачи обманутым дольщикам таких сертификатов. Подробное обоснование мы готовы представить и подключиться к работе", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Краснов назвал актуальной проблемой нарушение прав граждан - участников долевого строительства домов, многие из которых до сих пор находятся в "замороженном" состоянии. С начала года принятые совместно с региональными органами госвласти меры способствовали разрешению ситуации в отношении 387 проблемных объектов, восстановлению прав более 35 тыс. дольщиков. "Но это лишь 22 % от общего числа обманутых людей", - сообщил генпрокурор.

По его словам, прокуроры систематически организуют встречи с инициативными группами пострадавших, для участия в которых приглашаются губернаторы, региональные министры строительства. "Такая форма взаимодействия показала свою эффективность. Например, в Новосибирской области по результатам одной из них издан региональный закон об увеличении с 600 млн до 1,5 млрд рублей размера бюджетных ассигнований на достройку объектов и выплату компенсаций", - сообщил Краснов. В то же время защита этой категории граждан осложняется продолжительностью процедур строительства и ростом цен на материалы, добавил он.