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Количество исков в защиту прав дольщиков увеличилось на 70% за три года

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова напомнила, что в Едином реестре проблемных объектов Минстроя зарегистрировано около 3 тыс. многоквартирных домов площадью 17 млн кв. м по 74 регионам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество исков, поданных в защиту участников долевого строительства, выросло почти на 70% за последние три года, сообщила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

"Мы отмечаем, что за последние три года почти на 70% увеличилось количество исков, поданных прокурорами в суд в защиту прав граждан в сфере долевого строительства", - сказала Орлова в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.

Она напомнила, что в Едином реестре проблемных объектов Минстроя РФ зарегистрировано около 3 тыс. многоквартирных домов площадью 17 млн кв. м по 74 регионам.

"До настоящего времени не решен вопрос создания единой персонифицированной системы учета обманутых дольщиков", - добавила Орлова.

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