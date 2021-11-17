Суд прекратил дело о признании незаконным разрешения на строительство ЖК "Филатов луг"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура отказалась от иска о признании незаконным разрешения на строительство ЖК "Филатов луг" в Новой Москве около аэропорта Внуково. Об этом ТАСС сообщила представитель ММТП Екатерина Короткова.

В 2019 году было установлено, что объекты жилого комплекса создают угрозу безопасности полетов. Прокуратурой в Арбитражном суде Москвы оспорено выданное Мосгосстройнадзором разрешение на строительство объектов жилого комплекса.

"Однако с учетом принятых мер прокурорского реагирования в настоящее время Росавиацией, иными уполномоченными органами и организациями принят комплекс мер, устранивших негативное влияние жилых объектов на безопасность полетов в районе аэропорта Внуково. При таких обстоятельствах, в целях обеспечения баланса публичных и частных интересов, а также ввода жилого комплекса в эксплуатацию прокуратурой в Арбитражный суд Москвы заявлен отказ от иска", - сообщила Короткова, добавив, что сегодня суд прекратил производство по делу.

Ранее прокуратура также добивалась в суде разрешения на сдачу жилого комплекса.

В свою очередь, в пресс-службе застройщика жилого комплекса ГК "Инград" назвали принятия судом отказа прокуратуры от иска, в рамках которого оспаривалась законность выдачи разрешения на строительство ЖК "Филатов Луг", важным шагом в восстановлении прав дольщиков и застройщика.

"ГК "Инград" удовлетворена итогами сегодняшнего заседания Арбитражного суда города Москвы и надеется на скорейшее положительное завершение оставшихся судебных разбирательств, получение разрешения на ввод в эксплуатацию построенных корпусов ЖК "Филатов Луг" и заселение наших участников долевого строительства в приобретенные квартиры", - отметили в пресс-службе.

Споры вокруг жилого комплекса

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. Запрет на заключение и регистрацию сделок в ЖК действует и сегодня. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг".

Жилой комплекс строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе девелопера "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал детский сад.