Власти сообщили, что не планируют снос домов на украденных землях нацпарка в Сочи

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи сообщили, что сносить строения, построенные на участках, украденных у нацпарка, не планируется. Частные дома под арест не попали, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Следователи возбудили уголовное дело за махинации с землями нацпарка. Под арестом оказались порядка 3,5 тыс. участков. Местные жители волновались, что их дома могут снести, а участки - изъять.

"Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия под арестом оказались только не застроенные, покрытые лесом территории. Частные дома под арест не попали, и о сносе построек речи не идет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сочинский нацпарк - один из первых национальных парков на территории России. Его границы уточнялись каждые 10 лет. Часть территории, исключенная из его состава, утратила статус особо охраняемой и приобрела статус земель населенных пунктов, но земли также относятся к собственности РФ.

"В результате мошеннических действий на территории, которая ранее входила в Сочинский национальный парк, были сформированы земельные участки, права на которые зарегистрированы за третьими лицами. Значительная часть лесного массива, произраставшего на этих землях, уничтожена. около 3,5 тысячи земельных участков на территории более 2,3 тысячи га все еще покрыты лесом и представляют природную ценность. В целях предотвращения незаконной вырубки деревьев, защиты экологии города на эту территорию наложен арест в рамках уголовного дела, расследуемого по факту хищения земель федеральной собственности", - пояснили в пресс-службе.

На арестованных участках нет застройки. Целью расследования стало установление механизмов отчуждения земельных участков, а также лиц, которые к этому причастны.