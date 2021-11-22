Самая низкая за 2021 год доля ипотечных сделок на новостройки зафиксирована в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Доля сделок с жилой и нежилой недвижимостью в новостройках Москвы с привлечением кредитов в октябре составила 39%. Это самый низкий показатель с начала 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Три месяца подряд на первичном рынке мы фиксируем снижение объема кредитных средств - в среднем на 9,6%. В октябре доля договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитов стала самой низкой с начала года. И это при том, что в целом рынок недвижимости демонстрировал в прошлом месяце достаточно высокую активность", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В предыдущие месяцы в 2021 году доля ДДУ с ипотекой варьировалась от 43% в сентябре до 54% в июле.

В октябре было оформлено 5,7 тыс. таких сделок с кредитами - рост к сентябрю составил почти 9% (5,2 тыс.), а в сравнении с десятым месяцем 2020 года фиксируется снижение на 20% (7 тыс.). С января по октябрь управление Росреестра зарегистрировало 56 тыс. ДДУ с привлечением ипотеки, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39,6 тыс.).

"После пересмотра программы льготного ипотечного кредитования москвичи продолжают приобретать квартиры в строящихся домах. Отчасти потому, что многие застройщики предлагают альтернативные варианты ипотек совместно с банками-партнерами. Кроме того, есть государственная поддержка семей с детьми при покупке новой квартиры. Данные меры позволили также нивелировать эффект от роста ключевой ставки, тем самым поддержав строительную сферу", - отметил Майданов.