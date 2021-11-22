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Девелопер предложил защитить персональные данные при внедрении технологий "умного дома"

Гендиректор девелоперской группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев предложил ввести единые стандарты проектирования и строительства инженерной инфраструктуры для цифровых технологий, а также работы управляющих компаний в "умных" домах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Распространение технологий "умного дома" требует нормативного регулирования в сфере сбора, хранения и обмена персональными данными, сообщил в понедельник генеральный директор девелоперской группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев на Форуме "умных" городов в рамках Недели российского бизнеса.

"Мы подходим к тому, что насыщение объектов недвижимости датчиками и цифровыми решениями создает достаточно серьезный поток движения информации, в том числе персональных данных. В данном случае нормативное регулирование и требования к сбору, хранению и обмену этими данными, которые генерируются цифровыми системами, достаточно серьезный вопрос, над которым надо задуматься на уровне государства", - сказал Киселев.

Он также предложил ввести единые стандарты проектирования и строительства инженерной инфраструктуры для цифровых технологий, а также работы управляющих компаний в "умных" домах. Такой подход поможет дальнейшему развитию цифровых решений, уверен гендиректор "Кортроса".

"Есть возможности за счет стандартизации и упрощения этих самых решений, использования лучших практик добиться результата по всей стране в целом", - подчеркнул он.

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