Число поданных в Росреестр экстерриториальных заявлений выросло на 42% за 10 месяцев

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Число заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, поданных в Росреестр по экстерриториальному принципу, увеличилось на 42% за 10 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во вторник.

Экстерриториальный принцип заключается в том, что гражданин, проживающий в одном регионе, может дистанционно зарегистрировать и поставить на кадастровый учет недвижимость в другом субъекте РФ, уточнили в Росреестре.

"Общее количество заявлений на государственную регистрацию прав, кадастровый учет и в рамках единой процедуры, поступивших по экстерриториальному принципу по всей России с января по октябрь 2021 года, составило 498 тыс. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года (350 тыс.)", - говорится в сообщении.

На сегодня экстерриториальный принцип приема документов на регистрацию доступен в 3,5 тыс. МФЦ во всех регионах России, а также на сайте Росреестра. Наибольшее число таких заявлений за 10 месяцев подано в Москве (45,2 тыс.), Челябинской области (44,7 тыс.), Республике Крым и Севастополе (41,7 тыс.).