Минстрой подготовил законопроект о введении эскроу при малоэтажном строительстве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ подготовил законопроект об использовании механизма проектного финансирования и счетов эскроу при комплектном малоэтажном строительстве, а также о введении права общей долевой собственности на общее имущество в границах такой застройки. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

"В соответствии с законопроектом финансирование проектов комплексной малоэтажной жилой застройки на основании привлечения денежных средств участников строительства по договорам участия в малоэтажном строительстве должно осуществляться с использованием эскроу-счетов, открываемых в уполномоченных банках", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, в Градостроительный кодекс РФ будут внесены изменения, по которым подготовка документации по планировке территории станет обязательной для строительства объектов ИЖС в границах малоэтажного жилого комплекса. Застройщики будут обязаны подготовить проект строительства малоэтажного жилого комплекса и раскрывать информацию о проекте такой застройки.

Также в документе указано, что будет установлен правовой режим имущества общего пользования на праве общей долевой собственности в отношении объектов инфраструктуры, детских садов, школ, поликлиник на территории малоэтажной застройки. "Отдельный комплекс правовых норм, предложенных в законопроекте, составляют нормы, регулирующие отношения по поводу управления имуществом общего пользования в границах территории, на которой расположен комплекс малоэтажной застройки", - уточняется в пояснительной записке.

Законопроект создаст предпосылки для достижения задачи по ежегодному вводу до 50 млн кв. м объектов малоэтажного строительства к 2030 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщал, что в России готовятся законодательные изменения, которые позволят запустить механизмы строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом по всей стране до конца года. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства хранятся на счетах эскроу, строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.