Эксперт заявила о смещении активности девелоперов ТЦ в регионы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Активность девелоперов торговых центров в 2021 году сместилась в регионы, сообщила журналистам во вторник региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

"Девелоперская активность постепенно уходит в города областного значения и города с населением менее 1 млн человек. В региональных городах России (исключая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург) более 50% нового объема предложения 2021 года относится к городам с населением менее 1 млн человек", - сказала Хакбердиева.

Всего в городах России (за исключением Москвы) в 2021 году введено 16 торговых центров с арендопригодной площадью (GLA) 486,9 тыс. кв. м.

Как следует из материалов Knight Frank, суммарный объем нового предложения ТЦ на конец 2021 года может составить 644,8 тыс. кв. м GLA, это на 88% выше показателей 2020 года и на 1% выше, чем в 2019 году. Наибольший объем ввода заявлен в Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах. Впервые в топ-5 по показателям ввода войдет Северо-Кавказский федеральный округ за счет завершения строительства ТЦ "Грозный Молл".

По прогнозам, в 2022 году в городах России в эксплуатацию будет введено 869,9 тыс. кв. м торговых площадей.