Сбербанк сообщил, что разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья начал сокращаться

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и готовом жилье начал сокращаться за счет замедления роста цен на первичном рынке, сообщает во вторник пресс-служба Сбербанка.

"Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен. Сейчас разрыв между ценами на вторичке и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре", - приводятся в сообщении слова главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова.

В октябре цены на первичном рынке в среднем по России выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем и составили 87,3 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом с января по сентябрь цены на новостройки росли ежемесячно на 2,4-4%.

В Москве в октябре по сравнению с сентябрем цены на первичном рынке выросли на 1,1% - до 224 тыс. рублей за 1 кв. м. В первые девять месяцев цены росли в среднем на 1,7%.