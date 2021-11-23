{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк сообщил, что разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья начал сокращаться

В октябре цены на первичном рынке в среднем по России выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и готовом жилье начал сокращаться за счет замедления роста цен на первичном рынке, сообщает во вторник пресс-служба Сбербанка.

"Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен. Сейчас разрыв между ценами на вторичке и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре", - приводятся в сообщении слова главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова.

В октябре цены на первичном рынке в среднем по России выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем и составили 87,3 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом с января по сентябрь цены на новостройки росли ежемесячно на 2,4-4%.

В Москве в октябре по сравнению с сентябрем цены на первичном рынке выросли на 1,1% - до 224 тыс. рублей за 1 кв. м. В первые девять месяцев цены росли в среднем на 1,7%.

Теги
Россия
Госдума упростила процесс регистрации недвижимости для застройщиков
Кроме того, принятый законопроект позволяет застройщику обратиться в орган или организацию, выдавшую ему разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в это разрешение в случае приостановки кадастровой регистрации
Читать полностью