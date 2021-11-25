Мосгорсуд снял обеспечительные меры с ЖК "Филатов луг" около аэропорта Внуково

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд снял обеспечительные меры с жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве около аэропорта Внуково. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГК "Инград" (застройщик ЖК).

"25 ноября 2021 года Мосгорсуд рассмотрел представление транспортной прокуратуры города Москвы по вопросу отмены ранее вынесенного судом решения об ограничении строительства ЖК "Филатов Луг", которое до настоящего времени не позволяло ввести в эксплуатацию и заселить полностью построенные дома. Суд удовлетворил требования прокуратуры и отменил ранее вынесенное решение, после чего транспортная прокуратура полностью отказалась от иска и ранее заявленных обеспечительных мер. Суд удовлетворил отказ прокуратуры от иска, прекратил производство по делу и отменил все имеющиеся ограничения, касающиеся ЖК "Филатов Луг", - отметили в пресс-службе.

В ГК "Инград" назвали решение Мосгорсуда ожидаемым, обоснованным и справедливым. "Группа компаний "Инград" полностью согласна с вынесенным решением и надеется, что все необходимые для ввода в эксплуатацию и заселения действия и согласования будут произведены в максимально возможные короткие сроки. Мы поздравляем и благодарим наших дольщиков за ту помощь и поддержку, которую они оказывали нам на протяжении всего времени", - добавили в компании.

Ранее Арбитражный суд города Москвы прекратил дело о признании незаконным разрешения на строительство ЖК "Филатов луг" в Новой Москве около аэропорта Внуково.

Для полного устранения влияния ЖК "Филатов луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" в октябре 2021 года новый радиолокационный комплекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Споры вокруг жилого комплекса

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг".

Жилой комплекс строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе девелопера "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал детский сад.