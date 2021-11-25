Проблемы всех обманутых дольщиков планируют решить в Смоленской области в 2023 году

ТАСС, 25 ноября. Власти Смоленской области рассчитывают до третьего квартала 2023 года восстановить права более 120 обманутых участников долевого жилищного строительства. В регионе в данный момент насчитывается шесть проблемных домов, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В настоящее время на территории региона проблемными признаны шесть многоквартирных домов, общее количество граждан по которым составляет 122 человека. По пяти объектам (60 человек) срок восстановления прав граждан установлен до конца 2022 года, и еще по одному жилому дому (62 человека) - третий квартал 2023 года", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Эта тема, по данным пресс-службы, обсуждалась на заседании круглого стола по проблемным вопросам, возникающим при восстановлении прав участников долевого строительства. Его в формате видеосвязи провели заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Островский и прокурор области Сергей Карапетян.

Отмечено, что в Смоленской области вопрос соблюдения прав дольщиков находится на особом контроле властей региона, по поручению губернатора разработан механизм помощи гражданам, чьи права нарушены недобросовестными застройщиками. Так, в 2015 году принят областной закон, определяющий основания для предоставления земельных участков под строительство многоквартирных домов. Установлена методика расчета возмещения дольщикам уплаченных ими средств за квартиру. "Следует отметить, что по итогам уже проведенных администрацией области мероприятий за последние три года восстановлены права 406 граждан", - добавили в пресс-службе.