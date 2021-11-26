В Москве реорганизуют часть территории бывшей промзоны Капотня

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Участок территории бывшей промзоны Капотня реорганизуют в Москве по программе "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Часть бывшей промзоны Капотня на юго-востоке столицы реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, составит 8,3 га. Территория расположена между улицами Верхние Поля и Чагинской на юго-востоке Москвы.

"Сейчас там находятся автосервисы и открытые склады контейнеров. В реализацию проекта инвестор вложит 30 млрд рублей, ежегодные поступления в городской бюджет составят почти четыре миллиарда рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут более 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, на территории бывшей промзоны планируется возвести 136 тыс. квадратных метров недвижимости.

"Современные высокотехнологичные предприятия займут половину участка - 68 тыс. квадратных метров. Согласно проекту решения здесь могут появиться центры научных изысканий, исследований и разработок. На такой же площади разместятся магазины, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки", - сказал он.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.