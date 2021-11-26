Запуск новых проектов жилья в России увеличился почти на 70% с начала года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Запуск новых проектов многоквартирного жилья в России увеличился на 67% - до 35,5 млн кв. м в январе - октябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ.

"Мы видим, что в ряде субъектов объемы запуска новых проектов растут. В общей сложности за 10 месяцев этого года начата реализация проектов площадью 35,5 млн кв. м жилья - на 67% больше, чем годом ранее", - приводятся в обзоре слова руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Уточняется, что за 10 месяцев 2021 года выход новых проектов на 27% превысил ввод, а объем жилья в стадии строительства увеличился на 4,8%. При этом доля строящегося жилья с использованием счетов эскроу в октябре 2021 года увеличилась в России на 1,9 п. п. - до 73,2%. По оценкам ДОМ.РФ, к концу 2021 года этот показатель может достигнуть 82%.

Согласно обзору, среди регионов с объемом многоквартирного строительства свыше 1 млн кв. м больше всего запуск новых проектов с начала года вырос в Ставропольском крае (в 4,3 раза больше, чем за 10 месяцев 2020 года), Рязанской области (в 2,8 раза) и Свердловской области (в 2,4 раза). Общее число регионов с объемом строительства свыше 1 млн кв. м с составляет 23, уточняют аналитики. На 1 ноября 2021 года в регионах с площадью многоквартирного строительства более 1 млн кв. м суммарно строилось 79,6 млн кв. м жилья (+0,9% к сентябрю). Их доля в объеме всего жилищного строительства в России составляет 81%.

По данным аналитиков, в число регионов-миллионников по площади строящегося многоквартирного жилья впервые вошла Пензенская область. Так, в октябре 2021 года в Пензенской области запущено строительство 79 тыс. кв. м жилья, что в 2,5 раза больше, чем в сентябре. Всего с начала года в субъекте на рынок выведены проекты площадью 469 тыс. кв. м - в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, свидетельствуют данные наш.дом.рф.

"Вхождение еще одного региона в категорию миллионников по многоквартирному строительству - хороший знак. Мы видим, что в ряде субъектов объемы запуска новых проектов растут", - прокомментировал Гольдберг. По его словам, росту запуска новых проектов многоквартирного жилья в России будут способствовать системные меры по развитию предложения на рынке, которые сейчас реализуются правительством РФ при участии ДОМ.РФ, среди них выпуск инфраструктурных облигаций, а также вовлечение в хозяйственный оборот земель. Важно запускать и новые механизмы: стандартизированное индивидуальное жилищное строительство, некоммерческую аренду, считает Гольдберг.