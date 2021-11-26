ДОМ.РФ сообщил о планах выхода банковского бизнеса на рынок долгового капитала

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объем активов Банка ДОМ.РФ приближается к 1 трлн рублей, что позволяет рассматривать вопрос о возможном выходе на рынок облигаций. Такое мнение высказал директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин в рамках ежегодной встречи с инвестиционным сообществом на площадке Московской биржи.

"В 2021 году Банк ДОМ.РФ вышел на устойчивую прибыльность операций, в первую очередь в силу активного роста кредитного портфеля по проектному финансированию и ипотечному кредитованию, что позволило существенно нарастить чистые процентные доходы. В этом году также были повышены кредитные рейтинги банка. Все это говорит о том, что Банк ДОМ.РФ созрел для того, чтобы стать эмитентом", - сказал Пудовкин.

О планах банка

Ранее в ноябре Совет директоров банка ДОМ.РФ принял решение об утверждении трех программ облигаций суммарно на 1,2 трлн рублей. Информация об этом была размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В частности, в рамках программы допускается размещение биржевых облигаций суммарным объемом до 1 трлн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпуска в рамках программы - 20 лет с даты начала размещения. При этом предполагается, что сама программа будет бессрочной.

Кроме того, программа неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии С-1 дает возможность выпуска бумаг на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа облигаций бессрочная, а максимальный срок обращения выпуска чуть более 50 лет, или 18,5 тыс. дней с даты начала размещения.

А также регистрируется программа выпуска неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии С-2 на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок погашения по этой программе не определяется, программа облигаций бессрочная.

Говоря о банке, представитель госкомпании также подчеркнул, что собственные средства дочерней кредитной организации составляют 135 млрд рублей, что позволяет ей входить в топ-15 банков по объему капитала в России. Как считает Пудовкин, Банк ДОМ.РФ готов к выходу на рынки капитала и может представлять большой интерес для инвесторов. Согласно представленным на презентации материалам, объем дебютного выпуска облигаций Банка ДОМ.РФ может составить не менее 5 млрд рублей.