Правительство установит исчерпывающий перечень мероприятий при строительстве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердит исчерпывающий перечень документов, мероприятий и согласований при реализации проектов по строительству для снижения неэффективных затрат и сокращения сроков возведения объектов, сообщила во вторник пресс-служба Минстроя РФ.

"Правительством будет установлен исчерпывающий перечень документов, мероприятий, согласований, осуществляемых при реализации проектов по строительству. Ни одна из инстанций не сможет требовать большее количество документов, чем предусмотрено перечнем. На сегодняшний момент в проекте их содержится более 800. Дальнейшая задача - сокращение количества указанных материалов минимум на треть", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Проект постановления структурирован по этапам строительного цикла: от оформления земельного участка до регистрации построенного объекта. Для всех видов строительства установлены 32 процедуры. Ранее нужно было пройти около 100 процедур в зависимости от вида объекта.

"Сокращение и оптимизация излишних и устаревших требований и согласований в строительстве позволит снизить неэффективные финансовые затраты по созданию объектов капитального строительства, сократить сроки реализации объектов", - подчеркнули в Минстрое.