Средний срок по выданным в октябре ипотекам стал максимальным за все время наблюдений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенный срок по выданным в октябре 2021 года ипотечным кредитам вырос до 250,9 месяца - 20 лет и почти 11 месяцев. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений, следует из статистики Банка России.

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В октябре банки выдали более 161,7 тыс. ипотек - на 2,5% больше, чем месяцем ранее и на 23,8% меньше, чем годом ранее. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам месяца превысил 500,5 млрд рублей, что на 5% больше, чем в сентябре 2021 года и на 8,35% меньше, чем в октябре 2020 года. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в октябре 2021 года снизилась на 0,03 п. п. по сравнению с сентябрем - до 7,7%.

Всего за десять месяцев 2021 года российские банки выдали более 1,55 млн ипотечных кредитов на 4,52 трлн рублей, что на 12,9% больше аналогичного периода 2020 года по количеству и на 33,9% - по объему.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 ноября увеличился до более 11,4 трлн рублей. При этом объем просроченной задолженности за октябрь 2021 года снизился на 2,38% по сравнению с сентябрем - до 62,9 млрд рублей.

При этом из общего числа ипотек по договорам участия в долевом строительстве в октябре 2021 года выдано 39,2 тыс. кредитов, что на 5,2% больше, чем месяцем ранее и меньше на 32,6%, чем годом ранее. Объем выданных ипотек по ДДУ составил 160,9 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем в сентябре 2021 года и на 14,3% меньше, чем в октябре 2020 года. Средневзвешенная ставка по таким ипотекам за месяц снизилась на 0,24 п. п. - до 6%.

Региональные показатели

По итогам октября 2021 года наиболее высокие средневзвешенные ипотечные ставки зафиксированы в Республике Ингушетия (8,84%), Республике Крым (8,71%) и Севастополе (8,73%). А самые низкие - в регионах Дальнего Востока: Республике Саха (Якутия) (5,93%), Приморском крае (6,1%), Магаданской области (6,22%), что связано с действующей программой дальневосточной ипотеки по ставке до 2%. В целом по регионам Дальневосточного федерального округа средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре 2021 года составила 6,49%. В Москве средняя ипотечная ставка установилась на уровне 7,83%, в Санкт-Петербурге - 7,4%.

Среди регионов наибольшее количество ипотечных кредитов в октябре 2021 года выдано в Москве (10,8 тыс.), Московской области (8,9 тыс.), Тюменской области (7,06 тыс.), Санкт-Петербурге (7,05 тыс.) и Республике Татарстан (6,09 тыс.).