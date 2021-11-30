Инвесторы привлекли 13 млрд рублей к возведению элитного курортного комплекса под Сочи

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премиальный курортный комплекс недвижимости возведут у Олимпийского парка в Сочи, сообщила во вторник журналистам руководитель направления коммерческой недвижимости АО "Банк ДОМ.РФ" Ольга Земцова на презентации проекта Mantera Seaview Residence.

"Мы открыли кредитную линию, и объем этой кредитной линии около 13 млрд рублей, и финансируем проект по схеме проектного финансирования со счетами эскроу", - сказала Земцова.

Строящийся на территории Имеретинской низменности проект будет состоять из апартаментов с пентхаусами, городских вилл, пятизвездочного отеля. Комплекс будет находиться на озелененной территории с обширным парком, на первой береговой линии. Гостиничная часть строится с привлечением льготного кредита с господдержкой на создание туристической инфраструктуры. Это программа предоставления инвесторам кредитов под гостиничные проекты по ставке 3-5% на 15 лет. Окончание строительства объекта запланировано на 2024 год.

"Проект, который мы сегодня презентуем, вошел в число проектов, поддержанных в этом году. Контракты все подписаны, банк закредитовал, и мы со своей стороны соглашение подписали. Это позволит подстегнуть интерес других инвесторов на создание гостиничных проектов на территории Краснодарского края", - сказала заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

Самый дорогой проект за пределами Москвы

По данным консалтинговой компании Knight Frank, курортный комплекс станет самым дорогостоящим проектом за пределами столичного региона.

По словам коммерческого директора ООО "Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс" Елены Кабешевой, средняя стоимость квадратного метра в проекте составляет 2,2 млн рублей, в самых дорогих лотах - 3 млн рублей. На сегодня застройщик реализовал более 35% лотов.

Разрешение на строительство было получено в 2020 году. Строительный мораторий, действующий в Сочи, на объект не распространяется.

"Проект реализуется как комплексное развитие территории, он больше 10 га занимает. Это проект для резидентов и в то же время оказывающий положительное влияние на инфраструктуру Имеретинской низменности. Поэтому мы строимся на законных основаниях, учитывая действующие ограничения и соблюдая строительные регламенты и правила", - сказала Кабешева.