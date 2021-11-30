Кадастровая оценка недвижимости в Подмосковье охватит более 13 млн объектов за два года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 13 млн объектов недвижимости охватит государственная кадастровая оценка в 2022-2023 годах. Результаты оценки станут основой для расчета налогов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Государственная кадастровая оценка земельных участков в Подмосковье пройдет в 2022 году и охватит 4,1 млн. земельных участков, а 9,1 млн подмосковных объектов капитального строительства переоценят в 2023 году. Данные годы для проведения государственной кадастровой оценки в России установлены законодательно. Результаты проведения оценки объектов недвижимости лягут в основу расчета налогов за земельные участки в 2024 году, а за объекты капитального строительства - в 2025 году", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что предыдущая кадастровая оценка проходила в Московской области в 2018 году - она охватила 12,3 млн объектов, среди которых 3,9 млн земельных участков и 8,4 млн объектов капитального строительства.