Господдержку окажут 42 проектам низкомаржинального жилья в регионах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Минстрое РФ одобрила 42 низкомаржинальных проекта строительства жилья, которым банки предоставят проектное финансирование на льготных условиях, в 15 регионах. Об этом сообщает в среду пресс-служба оператора программы ДОМ.РФ.

"На рассмотрение поступили данные по 42 проектам, из них 14 новые, реализация этих проектов позволит ввести в эксплуатацию почти 310 тыс. кв. м нового жилья. Их общая стоимость - 13,55 млрд рублей. Общий размер возмещения за октябрь составит почти 25,8 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В программе участвуют 12 кредитных организаций, среди которых Сбербанк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ. Общий объем возмещения банкам по заявлениям на сегодня достигает почти 1,2 млрд рублей. "Октябрь стал самым удачным месяцем с момента запуска программы, количество проектов выросло почти в полтора раза. Мы видим, что кредиторы выдают проектное финансирование на льготных условиях все большему количеству проектов", - приводятся слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

В свою очередь, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что программа по поддержке низкомаржинальных проектов позволяет обеспечить равномерное развитие жилищного строительства по всей стране. "Мы видим перспективы в совершенствовании программы и в настоящее время продолжаем работать над ней. Этот шаг необходим для того, чтобы к программе продолжили присоединяться новые участники, в том числе крупные банки, которые в рамках программы смогут реализовать собственный успешный опыт развития строительных проектов", - добавил он.

Программа поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. На финансирование программы субсидирования процентной ставки по кредитам застройщиков выделено 6,3 млрд рублей, оператором выступает ДОМ.РФ. Ожидается, что программа позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с низкими темпами ввода многоквартирных домов.

Как ранее поясняли в Минстрое России, в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.