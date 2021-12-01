Совфед упростил процесс регистрации недвижимости для застройщиков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который снимает с застройщика обязанность подавать заявление о регистрации права собственности на объект недвижимости.

Согласно действующим нормам, заявление о кадастровом учете этого объекта направляется в Росреестр органом публичной власти, который ввел объект недвижимости в эксплуатацию. Застройщик в свою очередь должен самостоятельно обратиться за регистрацией прав на этот объект.

Как пояснял ранее статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, застройщику больше не нужно будет специально идти в Росреестр и подавать заявление о регистрации права собственности. Вместо этого уполномоченный орган власти одновременно направит заявление о кадастровом учете и о регистрации права собственности застройщика. По словам замглавы ведомства, "такой подход удобен не только для застройщиков, но и для органов власти, поскольку объекты сразу после ввода в эксплуатацию будут вовлекаться в гражданский и налоговый оборот".

Закон также позволяет застройщику обратиться в орган или организацию, выдавшую ему разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в это разрешение в случае приостановки кадастровой регистрации. Это позволит оперативно доработать технический план и внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию.

Установленный законом порядок не применяется к многоквартирным домам и иным объектам недвижимости, для строительства которых привлекались средства дольщиков, а также к многоквартирным домам, создаваемым жилищно-строительными кооперативами.