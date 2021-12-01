В Москве могут построить более 530 тыс. кв. м недвижимости на участке бывшей промзоны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект реорганизации промышленной зоны "Южный порт", предполагается строительство более 530 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки части территории производственной зоны "Южный порт", расположенной в районах Печатники и Южнопортовый (ЮВАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <...> Проект предполагает строительство 534,4 тыс. кв. м недвижимости, включая жилые дома, учебный комплекс (школа на 500 мест и детский сад на 225 мест), гостиницу, многофункциональные, общественно-деловые и торговые центры, гаражи и др. объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь проектируемой территории, ограниченной Южнопортовой улицей, 1-м и 2-м Южнопортовыми проездами и полосой отвода железной дороги, составляет 34,67 га. Также запланировано и создание новых озелененных территорий.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной сети общей протяженностью 2,25 км и инженерно-техническому обеспечению территории, включая строительство закрытой дождевой канализации, реконструкцию двух существующих и строительство 10 новых трансформаторных подстанций.

"В перспективе для улучшения транспортного обслуживания реорганизуемой территории промзоны "Южный порт" и близлежащих кварталов запланировано строительство новой станции метро Люблинско-Дмитровской линии", - добавляется в материале.

Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 3,9 тыс. человек и порядка 4,8 тыс. новых рабочих мест.