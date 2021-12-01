Владельцам аварийных домов в Архангельске выплатят субсидии на приобретение жилья

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Собственники аварийных домов в Архангельске смогут получить субсидию на приобретение жилья. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на сессии в двух чтениях одобрили соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты областного собрания одобрили в двух чтениях законопроект, предусматривающий выплаты субсидий жильцам аварийных домов Архангельска, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Документом предусмотрен механизм предоставления субсидии собственникам жилых помещений в аварийном жилищном фонде областного центра", - указано в сообщении.

Выплаты будут производиться за счет резервного фонда правительства РФ (при наличии финансовой возможности) при условии, что в собственности или в социальном найме граждан нет другого пригодного жилья на дату признания дома аварийным. При этом субсидия будет носить целевой характер - ее можно будет использовать только на приобретение жилья.

Субсидию можно будет направить на приобретение индивидуального жилого дома или его части, квартиры, комнаты на первичном или вторичном рынке. Допускается приобретение жилплощади при участии в долевом строительстве, покупка объекта незавершенного строительства или уплата паевого взноса в жилищных кооперативах. Кроме того, средства субсидии можно направить на погашение кредита на приобретение жилья. Обязательное условие - приобретаемые объекты недвижимости должны размещаться в Архангельской области.

Программа в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусматривает расселение 474,3 тыс. квадратных метров жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек. Но это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.

В регионе существует проблема схода ветхих домов со свай. В настоящее время в Архангельске выявлено 129 зданий, требующих срочного расселения. Они не вошли ни в одну программу, поскольку не были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Как ранее сказал губернатор Александр Цыбульский в интервью ТАСС, это вопрос сложный и актуальный, в области ищут механизмы его решения.