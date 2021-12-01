В Москве по программе реновации в этом году ввели в эксплуатацию 75 новостроек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 35 тыс. москвичей переедут в новые 75 домов, введенных в эксплуатацию по программе реновации в Москве в этом году. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"С начала 2021 года по программе реновации введено в эксплуатацию 75 новостроек общей площадью 1 млн кв. м. Этого достаточно, чтобы обеспечить новым жильем более 35 тыс. человек", - отметил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, слова которого приводятся на сайте.

Он уточнил, что больше всего новостроек -14 - возвели на юго-востоке Москвы, "следом идут" Северный и Восточный административные округа, в каждом из которых построили по 10 домов.

"Большую часть новостроек, введенных в эксплуатацию по программе реновации в этом году, уже передали под заселение - это 45 домов. Переезд в оставшиеся дома начнется в основном в 2022 году", - добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, чьи слова также значатся в публикации.

Кроме того, на сайте сообщается, что в этом году в Басманном районе и Солнцеве завершилось строительство первых домов по программе реновации. Это позволит переехать в новые квартиры 1,1 тыс. жителям ближайших пятиэтажек. Дом на улице Щорса в Солнцеве передали под заселение еще в июле, в здание на Бауманской улице в Басманном районе первые жильцы должны переехать в январе 2022 года.

Программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы в августе 2017 года. В нее вошли 5 175 домов, в которых проживают около 1 млн человек.