В Москве спрос на рынке офисной недвижимости вырос на 93% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости в Москве составил 800 тыс. кв. м, с января по сентябрь спрос на рынке вырос на 93% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Несмотря на переход многих компаний на работу в удаленном или гибридном формате из-за пандемии, интерес бизнеса к аренде и покупке офисов растет. По данным ведущих компаний-консультантов в сфере недвижимости, с января по сентябрь 2021 года спрос на рынке офисной недвижимости столицы восстановился на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Этому способствовал рост активности арендаторов, а также ввод новых офисных площадей. <...> В первой половине 2021 года рынок операций с офисными объектами демонстрировал рекордный рост", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости, по данным ведущих консалтинговых компаний, составил 800 тыс. кв. м. Это лучший показатель за первое полугодие в последние восемь лет. К сентябрю спрос преодолел отметку в 1 млн кв. м, до конца года цифра может вырасти как минимум в полтора раза. Кроме того, снизилась доля незанятых площадей.

В прошлом году из запланированного полумиллиона квадратных метров в аренду сдали только 200 тыс. С января по сентябрь текущего года было введено в строй около 500 тыс. кв. м офисов. До конца года этот показатель может преодолеть планку в 610-850 тыс. кв. м.

"По данным на конец сентября, за офис класса А в столице просят в среднем 25,6-28,3 тыс. рублей за квадратный метр в год, а помещение категории В обойдется не дороже 20 тыс. рублей за квадратный метр в год. В прошлом году многие компании, столкнувшись с пандемией, предпочли оптимизировать свои расходы на покупку и аренду помещений, делая выбор в пользу небольших или более удаленных от центра пространств. В текущем году мы видим, что предприниматели возвращаются в центральную часть столицы: спрос на площади в "Москва-сити" вырос почти в четыре раза, в то время как доля сделок с офисами за пределами ТТК потеряла 10 процентных пунктов", - отметил руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Соотношение офисов А и B класса в Москве сохраняется на уровне один к трем в пользу более дешевых. При этом на долю небольших помещений - до 500 кв. м - приходится до 36% от всех заключенных сделок в этом году. Однако тенденция к уменьшению арендуемой площади офисов ослабевает. Все более востребованными становятся пространства в диапазоне от одной до пяти тысяч квадратных метров, а это 39% от всех совершенных сделок.

Изменение арендаторов

По расчетам аналитического центра Москвы, поменялась и структура арендаторов. Занимавший в прошлом году третью часть рынка банковский сектор сократил долю до 6%. В лидеры вышли IT- и телекоммуникационные компании, они вдвое нарастили свое присутствие, заняв 30% от всех реализованных площадей. На второй строчке оказались предприятия сферы профессиональных услуг, продемонстрировав шестикратный прирост - с трех до 19%. Такое распределение свидетельствует об адаптации бизнеса к сложным условиям пандемии.

Предприниматели по-прежнему нуждаются в качественных помещениях для эффективной работы, и Москва активно способствует тому, чтобы таких пространств стало больше, причем не только в центре города.

"Мы запустили программу по созданию мест приложения труда (МПТ). В результате за пределами ТТК и МКАД появятся новые бизнес-пространства и рабочие места, что позволит снизить ежедневную маятниковую миграцию в центр города, когда люди утром едут на работу, а вечером - домой. Кроме того, это сократит нагрузку на дорожную систему и общественный транспорт. Застройщикам, которые становятся участниками программы, присваивается статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, что дает им право на преференции", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

С 2020 года в рамках программы город подписал уже 13 соглашений с инвесторами. Семь из них предусматривают возведение многофункциональных, бизнес- и торговых центров в разных округах столицы. Десять объектов общей площадью 502,3 тыс. кв. м предоставят новые возможности для размещения бизнеса, а горожанам - 16,7 тыс. рабочих мест.