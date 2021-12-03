На Кубани за год трехкратно увеличили темпы предоставления сельской ипотеки семьям

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Участниками сельской ипотеки в Краснодарском крае стали более 1,6 тыс. семей с начала года, сообщили в пресс-службе администрации губернатора края. В ноябре 2020 этот показатель составлял 500 семей.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить регионам 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки.

"С начала 2021 года участниками льготной ипотеки на Кубани стали более 1,6 тыс. семей", - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в администрации, по данным на ноябрь 2020 года участниками сельской ипотеки числились 500 семей.

Сельская ипотека предоставляется по ставке до 3% годовых на строительство дома, покупку земли или квартиры в новостройке в сельской местности или городах с населением не более 30 тыс. человек.

Краснодарский край является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Из 5,6 млн жителей региона в сельской местности проживают порядка 2,5 млн человек. Власти Краснодарского края оказывают меры поддержки для развития сел, увеличения в них численности населения, создания комфортных условий для жизни, развития экономики.