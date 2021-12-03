Москва по итогам года планирует сдать рекордные 14 млн кв. м недвижимости

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Рекордные 14 млн кв. м недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в Москве по итогам текущего года. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году Москва поставит исторический рекорд. В городе будет введено порядка 14 млн кв. м недвижимости. За год мы построили дома, в которых будут жить 200-250 тыс. жителей. Созданы десятки тысяч рабочих мест", - сказал Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "Экспо-2020".

Кроме того, мэр отметил, что в столице реализуется "уникальная программа переселения жителей ветхих пятиэтажных домов в новое жилье". Так, по программе реновации к 2032 году миллион москвичей переедет из ветхих домов и бесплатно получит новые, качественные, благоустроенные квартиры. "Тем самым мы обеспечим социальную справедливость и вносим свой вклад в борьбу с неравенством, которое является серьезной проблемой современного мира", - добавил Собянин.

Он добавил, что благодаря недавно присоединенным к Москве территориям общая площадь города увеличилась в 2,5 раза. "Но еще более важным является освоение старых депрессивных промышленных территорий. В ближайшее десятилетие правительство Москвы намерено реализовать крупнейшую в истории города программу редевелопмента старых заводских территорий, благодаря которой в Москве появятся десятки новых кварталов качественной застройки жильем, рабочими местами, социальной инфраструктуры, лучшей экологией", - сказал Собянин.