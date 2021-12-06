Доля ипотеки по программам с господдержкой за год снизилась на 9 п. п.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Доля ипотечных программ с государственной поддержкой снизилась на 9 п. п. за год и достигла 23% в общем объеме выдачи кредитов. Об этом сообщается в понедельник в совместном исследовании аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

"Доля ипотеки с господдержкой снизилась на 9 п. п. в годовом сопоставлении и составила 23%. Одновременно растет доля рыночных ипотечных программ как на первичном, так и на вторичном рынках", - отмечается в исследовании.

В целом по программам с господдержкой, которые включают льготную ипотеку на новостройки, семейную, сельскую, дальневосточную и военную ипотеки, в октябре выдано 36 тыс. кредитов на 103,6 млрд рублей, что на 46% меньше, чем годом ранее, в количественном выражении и на 46,8% меньше - по объему. Всего за десять месяцев выдано 434 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой.

В частности, на льготную ипотеку на новостройки в объеме выдачи за октябрь 2021 года приходится 18,7 тыс. ипотек на 41,5 млрд рублей, что на 64,5% меньше по количеству, чем год назад, и на 74% - по объему. Доля льготной ипотеки на новостройки в общем объеме ипотечного кредитования снизилась на 14 п. п. - до 12%.

О господдержке на рынке ипотеки

Сегодня в России действуют несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, до 1 июля 2022 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов.

Помимо этого, для семей с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.

Также в 2020 году запущена сельская ипотека со ставкой не более 3% годовых. Льготной программой могут воспользоваться россияне, которые хотят приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории в любом регионе за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Кроме того, молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы "Дальневосточный гектар" доступна ипотека по ставке не более 2% годовых.