Комитет Думы поддержал ко II чтению продление дачной амнистии до 1 марта 2031 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о продлении дачной амнистии.

Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком. Предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет, то есть до 1 марта 2031 года.

Законопроект вводит механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Такие нормы коснутся жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.