Деловой центр "Парк Хуамин" ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс "Парк Хуамин" с гостиницей и офисами ввели в эксплуатацию в Останкинском районе Москвы, сообщила в понедельник пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Деловой центр переменной этажности разместился на площади 100 тыс. кв. м. В его составе находится 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, на двух подземных уровнях здания могут разместиться 642 автомобиля. Рядом с деловым комплексом сооружается традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры.

"В рамках этого проекта на территории Москвы воссоздали в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца. После открытия он будет доступен для всех желающих", - добавил Бочкарев.

Деловой центр возведен на улице Вильгельма Пика, 16 в Останкинском районе за счет инвестора. В зданиях установлено 28 лифтов, четыре эскалатора, три движущиеся пешеходные дорожки.