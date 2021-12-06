Единый реестр нуждающихся в жилье планируется создать до начала 2023 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется создать в 2022 году - начале 2023 года. Об этом сообщил в понедельник замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев на совещании в Совете федерации "Вопросы определения единого оператора мероприятий государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан".

"В рамках ведомственной программы цифровой трансформации Минстроя в 2022 году - начале 2023 года планируется создать единый реестр граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, которые имеют право на государственную поддержку на улучшение жилищных условий. Соответствующий аппаратно-программный комплекс уже создан. В настоящий момент завершается процедура его тестирования и отладки", - сказал Гордеев.

По словам замминистра, работу по созданию единого цифрового реестра нуждающихся в жилье планируется провести в два этапа. На первом этапе будет создан единый реестр граждан, обеспечиваемых жильем в рамках реализуемой Минстроем государственной программы. Оператором информационной системы выступит ФКУ "Объединенная дирекция", подведомственная Минстрою РФ. На втором этапе будет создана единая цифровая платформы по учету граждан, нуждающихся в жилье.

Цифровую платформу планируется связать с другими информационными ресурсами: ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения), ЕГРН и ресурсом Федеральной налоговой службы. "В настоящий момент разработан проект дорожной карты по созданию новой государственной информационной системы, который проходит процедуру согласования и уже согласован с Минтрудом", - сказал Гордеев.