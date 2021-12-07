Степашин заявил, что Ульяновская область досрочно завершит переселение из ветхого жилья

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ульяновской области к 2023 году досрочно выполнят программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

"Ульяновская область к 2023 году досрочно выполнит программу переселения из аварийного жилья. [Это] те граждане, которые были выявлены на январь 2017 года, почти 3 тыс. человек", - сказал он.

Степашин добавил, что такое же число людей будет необходимо переселить из аварийного жилья по новой программе в дальнейшем. "Мы сегодня условились о том, что Ульяновск готов взять на себя повышенные обязательства, тем более средства бюджетные есть", - уточнил он.

По словам Степашина, программа энергоэффективного ремонта будет в дальнейшем продолжена, как и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. "Нам президент выделил для фонда 150 млрд рублей именно на модернизацию ЖКХ", - пояснил председатель наблюдательного совета фонда.