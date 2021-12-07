Исследование: новогодняя аренда коттеджей в России подорожала на 15%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Аренда коттеджей на новогодние праздники в России за год подорожала на 15%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Цены в этом сегменте в среднем по России выросли по сравнению с началом декабря 2020 года на 15% до 58 тыс. рублей за три новогодних дня с 31 декабря по 2 января", - говорится в исследовании.

В частности, в Московской области средняя цена арендного коттеджа (без учета элитного предложения) с 31 декабря по 2 января составляет 60-120 тыс. рублей за три дня, а самый дешевый дом сдается за 45 тыс. рублей. Под Санкт-Петербургом цены на новогоднюю аренду коттеджей начинаются от 35 тыс. рублей (за три дня) и в среднем составляют около 50-100 тыс. рублей. В Сочи и Ялте самые бюджетные варианты предлагаются по ставкам от 30-35 тыс. рублей за три дня и доходят до 100 тыс. рублей. В Геленджике, Анапе ставки составляют от 20 до 80 тыс. рублей, если исключить элитные варианты.

Популярность аренды коттеджей на Новый год на территории РФ резко возросла - по сравнению с прошлым годом на 20%, по сравнению с позапрошлым - на 30%, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Опытные арендаторы новогодних коттеджей в курсе, что выбирать вариант следует еще в сентябре, а бронировать - в октябре-ноябре. На начало декабря остается около 15-20% всего предложения аренды. Тем не менее, некоторые припозднившиеся арендодатели выставляют свои дома и в декабре, кроме того, в свободном доступе появляются варианты, бронирование которых отменено", - сказал он.