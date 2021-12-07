Греф предложил сделать программу льготной ипотеки более адресной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф предложил продлить льготную программу по ипотеке на новостройки, сделав ее более адресной. Такое мнение он высказал на брифинге журналистам.
"Я бы, например, в каком-то виде, может быть, не 100%, но для определенных категорий людей, может быть, для определенных регионов такую программу вполне можно было бы сохранить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам главы Сбербанка, льготная ипотека оказалась эффективной. "Сейчас государству она обходится дороже, чем ранее, в силу того, что ставка ЦБ подросла. Но если ставки во второй половине следующего года пойдут вниз, то эта программа может быть очень выгодной для государства с точки зрения того, что на нее тратится немного денег в условиях низкой инфляции", - отметил он.
При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла накануне, что регулятора против продления масштабной льготной программы по ипотеке, нужны адресные меры.
Со 2 июля 2021 года программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 на новых условиях. Купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.
Ранее льготная ипотека выдавалась под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Эта программа была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, ее оформили более полумиллиона семей.