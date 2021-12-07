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Госдума одобрила введение в Гражданский кодекс новых глав о праве на недвижимость

Законопроект предусматривает введение в ГК РФ новых глав - "Недвижимые вещи" и "О праве собственности на недвижимость"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым Гражданский кодекс РФ дополняется новыми главами - о недвижимых вещах и праве на недвижимость.

Данный законопроект входит в пакет инициатив об изменении Гражданского кодекса, которые были изначально внесены в Думу в виде одного большого законопроекта президентом РФ в 2012 году.

Законопроект предусматривает введение в ГК РФ новых глав - "Недвижимые вещи" и "О праве собственности на недвижимость".

Так, земельным участком признается часть поверхности земли, границы которой определены в установленном порядке, а помещением - обособленная часть здания или сооружения, жилого или нежилого, подходящая для использования в соответствующих целях. В результате раздела недвижимой вещи, объединения смежных недвижимых вещей либо в результате реконструкции здания, сооружения появится возможность выделить в качестве отдельных объектов недвижимости помещения или машино-места. В одном здании может быть образовано не менее двух помещений или машино-мест. При этом их регистрация в объектах незавершенного строительства не допускается.

Право собственности на созданные здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-место возникает у собственника земельного участка, на котором расположены указанные объекты, либо у лица, которому находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен для строительства.

Борьба с квазиобъектами

"Это важное дополнение поможет прекратить порочную практику регистрации права собственности на выгребные ямы, асфальтированную дорогу, какие-либо замощения земельного участка и прочие подобные вещи. Относя такие объекты к видам сооружений, нередко бывают случаи регистрации прав собственности на них в Росреестре. Как правило, владельцы таких квазиобъектов не имеют прав в отношении земельных участков и таким способом пытаются закрепить свои притязания на чужой земельный участок", - пояснил журналистам глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, это же касается и зданий, которые возводятся путем сборки на чужом земельном участке и легко могут быть перемещены.

Данные нормы также позволят исключить ситуации, когда налоговые органы относят к недвижимому имуществу тяжелое промышленное оборудование.

Законопроектом также вводится правило о том, что в случае систематических нарушений собственником помещения прав соседей или совершении действий, влекущих разрушение такого помещения, уполномоченный орган предупреждает его о необходимости устранить их. В противном случае помещение по суду может быть продано на торгах с соответствующей выплатой его стоимости собственнику.

Еще одна важная новелла заключается в том, что собственники помещений, машино-мест получат права в отношении земельного участка, где расположено здание с их помещением. Как пояснил ранее Крашенинников в интервью ТАСС, положения данного блока направлены на введение "единого комплекса недвижимости", то есть регистрации земли и постройки на ней как единого объекта, что облегчит бюрократическое бремя для граждан.

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