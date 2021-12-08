Увеличение норматива цены жилья по госпрограммам в РФ потребует 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 3,6 млрд рублей дополнительно потребуется на предоставление жилья отдельным категориям граждан и расселение аварийного фона за счет применения новой методики расчета норматива стоимости жилого помещения. Об этом в среду сообщил директор департамента ценообразования Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), секретарь комиссии по вопросам ценообразования Общественного совета при Минстрое России Павел Малахов.

"Средний рост норматива составит на первый квартал 2022 года 26,7%, 15 регионов здесь являются лидерами, у них рост стоимости норматива - более 45%. Если мы говорим об эффекте, который мы можем посмотреть, то строители получат порядка 3,6 млрд рублей за счет приближения плановой стоимости по выкупу жилых помещений для предоставления отдельным категориям граждан к рыночной", - сказал Малахов на заседании профильной комиссии Общественного совета при Минстрое.

По его словам, остается проблема с сопоставлением рыночной стоимости норматива в региональном центре и муниципалитетах. "Но по муниципалитетам данный вопрос можно считать закрытым, а по региональным центрам, конечно, еще работа предстоит", - отметил Малахов.

Минстрой России в ноябре впервые рассчитал норматив стоимости жилья по новой методике, приближенной к рыночным ценам. Министерство предложило на первое полугодие 2022 года установить норматив в среднем по стране в размере почти 71 тыс. рублей за квадратный метр - это на 27%, или почти на 15 тыс. рублей больше, чем во втором полугодии 2021 года.

Норматив стоимости квадратного метра используется для расчетов размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного фонда. Показатели средней стоимости, согласно новой методике расчета, определяются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Исключение составляют регионы Дальневосточного федерального округа, для которых средняя стоимость жилья устанавливается по первичному рынку.

Нормативы, рассчитанные по старой методике, действовавшей с 2018 года, были отдалены от рыночных показателей, а в некоторых регионах разница доходила до 40%, отмечали эксперты в строительной отрасли. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин еще в феврале 2020 года поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства.