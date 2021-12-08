Калининградский губернатор назвал неадекватной стоимость жилья в регионе

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость жилья в 100 тыс. рублей за кв. м, сложившаяся в Калининградской области, неадекватна уровню заработных плат в регионе. Такое мнение высказал в среду в ходе прямой линии с жителями региона губернатор области Антон Алиханов.

"Мы, к сожалению, не можем влиять на макроэкономику, это не в моих силах, но 100 тыс. рублей за "квадрат" [жилья] - это неадекватная цена при средней заработной плате в регионе 39,5 тыс. рублей. Она будет выше 40 тыс. рублей уже в следующем году, это понятно совершенно, но доступность жилья должна повышаться", - сказал он.

Губернатор отметил, что областные власти решают задачу обеспечения жильем работников бюджетной сферы - учителей, врачей - за счет региональных программ, но в целом возможность приобретения жилья должна быть и у других категорий, в том числе молодежи.

Для решения проблемы в области вводятся большие земельные массивы под жилищное строительство, в частности на острове Октябрьский, сообщил губернатор. "Я очень надеюсь, что наконец-то рынок остановится, и наши застройщики тоже будут какие-то программы, поддерживающие молодежь особенно, применять. Потому что это ключевой вопрос", - сказал он.

По данным областного Минстроя, Калининградская область досрочно исполнила годовой план жилищного строительства на 2021 год в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". За 10 месяцев в строй введено 968 тыс. кв. м жилья, что составляет 103% к утвержденному годовому плану - 936 тыс. кв. м. Ввод жилья в многоквартирных домах за 10 месяцев превысил 469 тыс. кв. м. Объем ввода жилья, построенного населением, составил 498 тыс. кв. м - это 166% от плана и 147% к аналогичному периоду 2020 года.