Достижения ученых предложили учитывать при получении соципотеки и жилищного сертификата

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Социальная ипотека и жилищные сертификаты для молодых ученых должны быть доступны, исходя из достижений специалиста. С таким предложением выступила доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета, председатель исполкома Движения молодых ученых и специалистов Татарстана Юлия Кареева на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых во вторник.

"Для успешной работы необходимо создать комфортную среду для молодого ученого. Конечно же, важный фактор - это социальная поддержка. С одной стороны, это может быть и культурное, спортивное развитие. <…> И важный момент - это обеспечение жильем молодых ученых. Чтобы молодому ученому купить квартиру, на сегодняшний день, нужно брать двойную нагрузку, подрабатывать. Естественно, все это влечет уменьшение времени на научно-исследовательскую работу", - сказала Кареева.

Она отметила, что воспользоваться социальной ипотекой или жилищными сертификатами для молодых ученых могут только специалисты, признанные нуждающимися.

"Этот пункт ограничивает круг тех молодых ученых, которые могли бы поучаствовать в этой программе. Зачастую, скажем так, не нуждающийся молодой ученый представляет больший интерес для развития науки, для региона, для страны. И, к сожалению, в программах нигде не учитываются достижения ученых", - сказала Кареева.

Она предложила рассмотреть возможность исключить пункт о признании человека нуждающимся. При этом включить пункт о достижениях молодых ученых, которые бы представляли свое портфолио при подаче заявления на участие в этих конкурсах. Кроме того, она предложила расширить программу по жилищным сертификатам на организации, которые не являются подведомственными Министерству науки и высшего образования. "И рассмотреть возможность выделения квот, включения в эту программу общественных организаций, движения молодых ученых, советы молодых ученых", - сказала Кареева.