Объем инвестиций в недвижимость России достигнет 390 млрд рублей по итогам 2021 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость России, по предварительным итогам 2021 года, увеличится на 37% - до 390 млрд рублей - в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила в четверг журналистам старший директор, глава рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Россия Ирина Ушакова.

"По предварительным результатам 2021 года, общий объем инвестиций составит 390 млрд рублей, что выше на 28% по сравнению с предыдущим рекордом 2017 года и на 37% превышает итог 2020 года", - сказала она.

Такому результату способствовал рекордный объем инвестиций в площадки под жилье, который в общем объеме вложений составит около 50%, или около 200 млрд рублей, говорится в аналитических материалах CBRE. На рынке коммерческой недвижимости рост арендных ставок и активный спрос привели к тому, что инвестиции в склады выросли до 69 млрд рублей против 56 млрд рублей в прошлом году (+24% по сравнению с 2020 годом).

Аналитики ожидают, что по итогам 2021 года инвестиции в коммерческую недвижимость России достигнут уровня 2020 и 2019 годов - порядка 190 млрд рублей, однако все еще будут отставать от пиков 2016-2017 годов (свыше 270 млрд рублей).

Ранее аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank сообщали, рост объема инвестиций в 2021 году - в значительной степени результат снятия коронавирусных ограничений и отсутствие таких жестких мер, какие были в начале пандемии.

Мировые тенденции

Восстановление мировой экономики после неопределенности 2020 года положительно сказывается на объемах инвестиций в недвижимость в мире, которые практически достигли результатов 2018-2019 годов, отмечают в CBRE. По предварительным оценкам аналитиков, в 2021 году общий объем глобальных инвестиций увеличился на 22%, до $1,05 трлн по сравнению с 2020 годом. Самый большой годовой рост - 37% - показал регион Северной и Южной Америки. По прогнозам CBRE, в 2022 году глобальный рынок продолжит расти и достигнет $1,2 трлн.