Программа по досрочному строительству инфраструктуры в России будет продлена на 2022 год

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Программа льготного кредитования подрядчиков, которые взяли на себя обязательства досрочно завершить строительство социальной и инженерной инфраструктуры по госконтрактам, будет продлена на 2022 год. На нее предусмотрено 900 млн рублей, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

"Это новая мера финансовой поддержки, которую государство реализует через покрытие недополученных банком денег, если заемщик завершил строительство кредитуемого объекта на шесть и более месяцев раньше срока. В 2022 году программа будет продолжена. На нее предусмотрено 900 млн рублей", - приводятся в сообщении пресс-службы Минстроя слова Гордеева.

Ранее в четверг межведомственная комиссия при Минстрое России одобрила еще четыре проекта по созданию инфраструктуры. Таким образом, на данный момент в программу господдержки по досрочному завершению строительства вошли около 20 проектов, отметил Гордеев. Комиссия поддержала льготные кредиты для ускоренного ввода в строй таких важных объектов социальной инфраструктуры, как школы, административные здания, медицинские учреждения, добавил он.

На 2021 год на возмещение недополученных доходов банков по этой программе из бюджета тоже было выделено 900 млн рублей. В Минстрое ТАСС ранее сообщали, что с учетом востребованности программы прорабатывался вопрос о выделении на ее реализацию дополнительных средств на 2022 и 2023 годы в объеме 900 млн рублей ежегодно.

Программа поддержки позволяет исполнителям госконтрактов получить льготные кредиты по ставке не более 3% годовых на досрочное строительство объектов инфраструктуры, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, административных объектов, а также объектов социальной поддержки граждан и городской инфраструктуры. Участие в программе подтвердили 13 кредитных организаций.