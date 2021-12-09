Еще четыре проекта по досрочному строительству инфраструктуры получат льготные кредиты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Минстрое России одобрила еще четыре проекта по программе льготного кредитования подрядчиков, которые намерены досрочно завершить строительство социальной и инженерной инфраструктуры по госконтрактам, сообщили в четверг в ДОМ.РФ, который выступает оператором госпрограммы.

"Одобренные проекты будут реализованы в Москве и Республике Карелия и предусматривают досрочное завершение реконструкции медицинского учреждения, включая создание инженерных сетей, а также строительство административного здания", - говорится в сообщении.

Совокупная стоимость указанных контрактов превысила 3 млрд рублей, а прогнозируемый объем возмещения недополученных доходов кредиторов за весь период реализации программы составит почти 17 млн рублей.

"Программа досрочного завершения госконтрактов обладает значительным социальным и экономическим эффектом и направлена на повышение уровня жизни граждан. В короткие сроки нам удалось отработать механизм реализации программы, масштабировать его применение. Рассчитываем на дальнейшее увеличение объемов реализации программы в будущем", - приводятся в сообщении слвоа управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Ранее для получения льготных кредитов были одобрены 18 проектов по строительству социальной и инженерной инфраструктуры в 10 регионах России. В основном это школы и медицинские учреждения, которые достроят как минимум на шесть месяцев раньше тех сроков, которые закреплены в госконтрактах, отмечал ранее замглавы Минстроя Юрий Гордеев.

Программа поддержки позволяет исполнителям госконтрактов получить льготные кредиты по ставке не более 3% годовых на досрочное строительство объектов инфраструктуры, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, административных объектов, а также объектов социальной поддержки граждан и городской инфраструктуры. Участие в программе подтвердили 13 кредитных организаций.