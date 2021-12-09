Более 200 семей смогут переехать из аварийного жилья в Сургутском районе ХМАО в 2022 году

СУРГУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 200 семей в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) смогут переехать из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году. В настоящее время местные власти выкупают жилье для семей в городских поселениях Барсово, Лянтор, деревне Русскинской и селе Угут, сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Территория района очень большая, здесь живут 126 тыс. человек, но на нашу долю приходится четверть аварийного жилого фонда всего округа. В настоящее время проходит массовая закупка жилых помещений, в 2022 году минимум 202 семьи станут новоселами, на это заложено 640 млн рублей", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что в текущем году порядка 700 семей Сургутского района уже переехали из аварийного жилья, для расселения которого приобретались квартиры в конце 2020 года. Ранее глава района сообщал, что Сургутскому району потребуется порядка 30,7 млрд рублей, чтобы полностью закрыть вопрос с аварийным жильем.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (126 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.