Около храма Христа Спасителя возведут ЖК в неоклассическом стиле

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса в Соймоновском проезде. Здание, расположенное неподалеку от храма Христа Спасителя, будет выполнено в неоклассическом стиле, сообщил журналистам в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Фасады в неоклассическом стиле облицуют натуральным камнем, также сделают вставки из кирпича, меди и добавят декоративные кованые элементы. Помимо этого, активно будет применяться остекление. В этом районе давно не было объектов такой площади и с таким расположением, и нет сомнения в том, что проект будет реализован на высоком уровне", - отметил Кузнецов.

Как уточнили в пресс-службе Москомархитектуры, комплекс будет состоять из пятиэтажного здания на Соймоновском проезде и двухэтажного здания по 2-у Обыденскому переулку. В данный момент участок свободен от застройки. Первые этажи будут заняты административными помещениями и торговыми точками. Каждая входная группа будет оснащена двумя бесшумными лифтами. Остальные площади отведены под квартиры.

"Придомовая территория представляет собой внутренний дворик с ландшафтным дизайном: здесь высадят кустарники, разобьют газоны и оборудуют места для отдыха. Под землей расположится автостоянка для жильцов", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что концепция была разработана бюро Paris Classical Architecture, также над проектом работает ООО "Подземпроект".

Комплекс расположен по адресу: Хамовники, Соймоновский проезд, владение 3, проект реализует MR GRoup. Общая площадь застройки составит около 39 тыс. кв. м.