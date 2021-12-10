В Ингушетии в 2021 году из аварийного жилья переселили более 100 человек

МАГАС, 10 декабря. /ТАСС/. Более 100 человек были переселены в Ингушетии из аварийного жилья в 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В Ингушетии успешно реализован нацпроект "Жилье и городская среда", в рамках которого осуществлено строительство автомобильной дороги в Магасе протяженностью 1,2 тыс. м, в полном объеме завершено обустройство 34 общественных территорий. Завершены объекты водохозяйственного комплекса, мероприятия по переселению жильцов из аварийного жилищного фонда способствовали переселению 102 человек из 21 аварийной квартиры площадью 2 030 кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике проведена реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью 20,4 км.

"Также успешно реализованы поставленные задачи на 2021 год в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Всего на территории региона велась работа по пяти проектам: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Кадры для цифровой экономики", степень их исполнения составляет 100%. Положительные результаты есть и по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря которому по программе поддержки фермеров предоставлена возможность реализации агростартапа 92 субъектам МСП в сфере сельского хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.