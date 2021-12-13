Сбер и ЦИАН запустили сервис для проведения полностью удаленных сделок на вторичке

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сбербанк и портал по подбору недвижимости ЦИАН запустили сервис онлайн-расчетов через аккредитив с электронной регистрацией сделки для вторичного рынка жилья, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Открыть аккредитив можно полностью удаленно: риелтор, который ведет сделку со стороны покупателя или продавца, подает на сайте ЦИАН заявку на онлайн-сделку. ЦИАН в свою очередь передает данные для открытия аккредитива по защищенному каналу в Сбер. Покупатель за пару кликов подписывает заявку на аккредитив в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". После регистрации сделки в Росреестре документы о переходе права собственности направляются в банк в режиме онлайн. Посещать офис Сбера участникам сделки не нужно", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с начала 2020 года на фоне пандемии доля электронных услуг по регистрации прав собственности и кадастровому учету увеличилась более чем вдвое. На рынке новостроек в электронном виде регистрируется около половины сделок. На вторичном рынке этот показатель ниже, однако он тоже увеличивается, говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в Москве за 11 месяцев 2021 года зафиксирован рекордный объем сделок на вторичном рынке жилья - 150,5 тыс.