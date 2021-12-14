"Фенольные" дома могут включить в новую программу расселения аварийного жилья

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дома с превышенной концентрацией фенола и формальдегида могут включить в новую программу расселения аварийного жилья, которая должна начаться в 2022 году, сообщила во вторник пресс-служба Минстроя России по итогам поездки замминистра Юрия Гордеева в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, где эта проблема обстоит наиболее остро.

"На данный момент обсуждается включение "фенольных" домов в программу второй очереди расселения аварийного жилья. При этом важно не ждать, а уже сейчас с привлечением средств консолидированного бюджета региона ускорять процесс расселения", - говорится в сообщении.

До сих пор дома с превышенной концентрацией фенола и формальдегида оставались вне действия программ по расселению. По данным властей ХМАО, в округе остаются жилыми 235 "фенольных" домов, их расселение обойдется в 13,1 млрд рублей.

Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годах. Это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.