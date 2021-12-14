Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии промзоны на Бережковской набережной

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки столицы, расположенной в производственной зоне "Бережковская набережная". Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии промзоны "Бережковская набережная". Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Реорганизуемая территория площадью 26,7 га расположена на западе Москвы в районе Дорогомилово - между Бережковской набережной, Третьим транспортным кольцом, улицей Потылиха и путями Киевского направления Московской железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас эту территорию занимают склады, офисы, автосервисы, химчистка и ряд других организаций. В ходе реорганизации планируется создать современный квартал жилой и общественно-деловой застройки с объектами социальной инфраструктуры - школой, детским садом, храмом, а также парком.

"Градостроительный потенциал участка составляет 667,4 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано порядка 12,5 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - свыше 150 млрд рублей. Реализацию проекта планирует осуществить правообладатель", - уточнили в пресс-службе.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа "Индустриальные кварталы". В нее включены московские промзоны общей площадью порядка 2 тыс. га, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы составляет более 7 трлн рублей.

Ожидается, что в результате реализации программы "Индустриальные кварталы" в Москве будет создано порядка 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений. На данный момент приняты решения о комплексном развитии территорий общей площадью свыше 210 га. В их реорганизацию планируется вложить свыше 440 млрд рублей, что позволит создать более 60 тыс. рабочих мест, добавили в пресс-службе.